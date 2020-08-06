"حماية المستهلك" ينفي عرض سلع أغلى من أسعار السوق بـ"ما يغلاش عليك"

قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن شكاوى وصلت للجهاز زعمت أن بعض عروض أسعار بعض السلع المعمرة في مبادرة "ما يغلاش عليك" التي تم إطلاقها في يوليو الماضي لتشجيع الشراء المحلي، يتم تقديمها خارج المبادرة بأسعار أقل.

وأوضح سمير لـ "الوطن"، أن الجهاز تلقى شكاوى عن عرض شاشات تليفزيون داخل السلاسل والفروع المشاركة في المبادرة تعرضها بأسعار أعلى من السوق الخارجي، وفور تلقي هذه الشكاوى تم التواصل مع السلاسل والمتاجر المذكورة في الشكاوى وتبين عدم دقتها، قائلًا "فيه شاشات ممكن تكون نفس الحجم 50 بوصة مثلا، لكن الخصائص والمواصافات من حيث الصورة ودقتها مختلفة، وهنا جه اختلاف السعر".

وناشد الجهاز المواطنين بالتواصل الفوري مععبر الخط الساخن: "15303"، والهاتف المحمول 01000000329 عند تعرضهم لأي مشكلات أو استشعارهم بأي تلاعب في أسعار السلع المعروضة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري.