حبس شابين وضعوا لاصقا على فم عجوز وسرقوها تحت تهديد السلاح

قررت النيابة العامة حبس شابين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بسرقة شقة سيدة عجوز تحت تهديد السلاح بالنزهة.

وأفادت تحقيقات النيابة أن يقظة الدوريات الأمنية ساهمت في الإيقاع بالمتهمين عقب تنفيذ الجريمة، وفي أثناء مرور قوة أمنية برئاسة المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية تمكنوا من ضبط عاطل، وبحوزته (سلاح أبيض "سكين"- شريط لاصق- 2 أفيز بلاستيك- هاتف محمول "مجهول المصدر").

بمناقشته عن مصدر الهاتف المحمول المضبوط بحوزته، اعترف بسرقة الهاتف من داخل مسكن (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) كرهًا عنها تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته بتحريض من (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا) حيث تم ضبطه.

وأقر بما جاء بأقوال الأول وأضاف الأخير بأنه نظرًا لسابقة قيامه بعرض شقة سكنية للبيع ملك المجني عليها وعلمه بثرائها وإقامتها بمفردها فخطط لسرقتها.

وفي سبيل ذلك استعان بالمتهم الأول لتنفيذ مخططه، وعقب ذلك توجه الأول لمسكن المجني عليها، وحال قيامها بفتح باب الشقة سكنها قام بدفعها في محاولة لتكبيلها، إلا أنها قامت بالصياح فاستولى على هاتفها المحمول ولاذا بالفرار خشية ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.