كشف ملابسات واقعة مقتل سيدة وسرقتها بالفيوم وضبط الجاني

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سنورس بمديرية أمن الفيوم من أحد الأشخاص مُقيم بدائرة المركز ، بالعثور على جثة (والدته، ربة منزل) مسجاة بصالة منزلهما وملفوف حول رقبتها قطعة من القماش "إيشارب" وبها كدمة بالرأس وسلامة جميع منافذ المنزل .

فقد توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالفيوم إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل ، مقيم بذات الشارع محل إقامة المجنى عليها ، له معلومات جنائية) .

عقب تقين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها وإعترف تفصيلياً بإرتكابه الواقعة وقرر أنه نظراً لإقامته بذات الشارع محل إقامة للمجنى عليها وإقامة شقيقته بمنزل ملاصق لمنزل المجنى عليها فعقد العزم على قتلها وسرقتها ، كما أضاف المتهم أنه بتاريخ الواقعة قام بمغافلة شقيقته"حال تواجدها بمنزل والدتهما" وإستولى على مفتاح منزلها وتوجه إليه وقام بالصعود إلى السطح والدلوف إلى منزل المجنى عليها وقام بالتعدى عليها على النحو المشار إليه وإستولى على (قرطها الذهبى - مبلغ مالى) وهرب ..وتم بإرشاده ضبط المسروقات والأداة المستخدمة .

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية حملاتها المكبرة إستكمالاً لتنفيذ أعمال الإزالات المخالفة لأحكام القانون حفاظاً على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة تحقيقاً للصالح العام ، و تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة وردع المخالفين.

حيث قامت الوحدة المحلية لمدينة السادات بتنفيذ ازالة لعدد 5 حالات بناء بدون ترخيص خارج الحيز العمراني علي مساحة 765 متر مربع بمنطقة الجزار بكفرداود ، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بتنفيذ إزالة لـ 4 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بضواحي المركز علي مساحة 469 متر مربع وذلك بالتنسيق مع شرطة المركز وقسم حماية الأراضي الزراعية بقويسنا ، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بإزالة حالة فورية بحوض الجزيرة بقرية كفر عشما علي نفقة المواطن بمساحة 144 متر مربع وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بإزالة 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية علي مساحة 360 متر مربع بقرية شبراباص .

هذا وقد شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي حماية الأراضي بمديرية الزراعة بضرورة المتابعة المستمرة للتصدى لأي تعديات وتنفيذ الإزالات المخالفة فى المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بهذا الشأن ، مؤكداً علي أنه لا تهاون فى الحفاظ على هيبة وحقوق الدولة والتصدى بحزم تجاه القيام بأعمال البناء المخالف والعشوائى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.