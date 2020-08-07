مسؤولة أممية تشيد بإنجازات مصر في عهد السيسي: "أشعر أني في بلد آخر"

أعربت الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية الجديدة في القاهرة، عن إعجابها الشديد بما شهدته مصر من نقلة نوعية ضخمة في مختلف مجالات التنمية والعمران بالمقارنة بالوضع منذ 6 سنوات.

كانت "القصير"، قد سبق العمل لها في مصر خلال الفترة من 2010 إلى 2013، قبل أن تعود مؤخرا للعمل كممثل لمنظمة الصحة العالمية بمصر، عقب انتهاء فترة عمل الدكتور جون جبور كممثل للمنظمة في مصر.

وأبدت الممثل الجديد لمنظمة الصحة العالمية سعادتها، خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لها بمدينة العلمين الجديدة.

وقالت: "إنها تشعر بأنها عادت إلى بلد آخر أكثر تطورا وتحديثا، مشيدة بما شاهدته من حركة عمران وإنشاءات في مدينة العلمين الجديدة، خاصة بعدما علمت أن كل ذلك تم انجازه خلال 3 سنوات فقط".

وتتزامن الفترة التي أشادت "الصغير" فيها مع المشروعات القومية والتنموية العملاقة التي شهدتها البلاد عقب تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقاليد حكم البلاد.