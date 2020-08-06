أيمن أبو العلا ينتقد تصريحات "الصحة العالمية حول مصر"

وجه الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، انتقادا لمنظمة الصحة العالمية في بعض ما يصدر عنها من تصريحات، لا سيما فيما يتعلق بعدم عودة الحياة لطبيعتها بسبب فيروس كورونا، مؤكدا أن مثل هذه التصريحات تثير الذعر بين المواطنين.

وأشار خلال اللايف الأسبوعي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعنوان "نص ساعة طب"، إلى أنه ليس كل ما تقوله المنظمة صحيحا، موضحا أن الأبحاث ليست جميعها أمرا مسلماً به، وعلى وسائل الإعلام عدم الانسياق وراء مثل هذه الأبحاث التي تتسبب في حالة تشاؤم.

وحول مصير كورونا، توقع أيمن أبو العلا أن الفيروس إما أن يختفي مثل بعض الفيروسات السابقة مثل سارس أو أن يتحول لإنفلونزا موسمية لا تشكل خطورة كبيرة.

وبشأن تطورات الأوضاع في مصر بخصوص كورونا لاسيما مع تراجع أعداد المصابين، قال أبو العلا: وصلنا للذروة ونزلنا الحمد لله، وأرجو من جميع المصريين بأن يستمروا في إجراءات الوقاية، مجددا التأكيد بأنه من المتوقع الوصول في نهاية شهر سبتمبر للقاح خاص بالفيروس.