صور.. تشييع 9 جثامين من ضحايا منزل الرجبي بالمحلة الكبرى

شيع الآلاف من أهالي مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، 9 جثامين من ضحايا حادث انهيار منزل سكني مكون من 5 طوابق، وتصدع 3 منازل مجاورة بمنطقة الرجبي.

وخرج الأهالي في مشهد جنائزي مهيب من ساحة مستشفى المحلة الكبرى، وذلك عقب استلام أسر الضحايا جثامين ذويهم.

محافظ الغربية يوجه بصرف تعويضات وفتح نزل الشباب كاسكان للمضارين من أسر ضحايا ومصابي حادث المنزل

ونقلت سيارات الإسعاف جثماين الضحايا التسعة، لدفنهم في مقابر عائلاتهم بمسقط رأسهم بمركز نبروه التابع لمحافظة الدقهلية، وسط صراخ وبكاء من أقاربهم وجيرانهم.

ووجه المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، رئيس نيابة أول المحلة بسرعة الانتهاء من إجراءات تشريح 9 جثامين لقوا حتفهم في حادث انهيار منزل سكني وتصدع 3 منازل أخرى بمنطقة الرجبي بمدينة المحلة .

كما أصدر المحامي العام، قرارًا بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة لسماع أقوال شهود العيان، وتفريغ كاميرات مراقبة المتواجدة بعدد من المحلات التجارية بمحيط موقع الحادث، والاطلاع علي تقارير اللجان الهندسية الخاصة بأعمال تركيب وتطوير شبكات الصرف الصحي والوصلات للمنازل الكائنة بذات المنطقة المذكورة.

وشدد المحامي العام، لأعضاء فريق النيابة العامة علي أهمية الإطلاع علي تحريات المباحث والتأكد من أسباب وتداعيات الحادث الأليم.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بإنهيار منزل سكني مكون من 5 طوابق وتصدع 3 منازل أخرى بسبب أعمال حفر وتركيب شبكات الصرف الصحي بمنطقة الرجبي بدائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسه اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء هاني مدحت، مدير الأمن، اإلى مكان الحادث، وتم ضبط المتهمين الثلاثة واقتيادهم إلى ديوان قسم أول المحلة.

وأفاد محمد السيد، أحد شهود العيان، أن أعمال الحفر الجارية تتم بمعرفة أحد المقاولين من الباطن لتركيب شبكات الصرف الصحي المنزلية، ويستخدم معدات حفر ثقيلة وحفارات عملاقة وهو ما تسبب في تصدع المنازل وانهيار أحدهما بسبب سوء تنفيذ مشروع الوصلات.

من جانبه وجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بإخلاء 3 منازل أخرى آيلة للسقوط بمحيط المنزل السكني المنهار، بمنطقة الرجبي بمدينة المحلة حفاظًا على أرواح وحياة المواطنين، مشددًا على ضرورة تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار العقار ومعاينة العقارات المجاورة.

كما طالب محافظ الغربية، المحاسبة أماني النادري، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، تشكيل لجنة إغاثة لصرف مساعدات وتعويضات إلى أسر ضحايا ومصابي حادث انهيار المنزل، وفتح نزل الشباب بالمعتمدية كإيواء مؤقت للأسر القاطنة بالمنزل المنهار.