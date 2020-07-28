عاجل.. السيسي: سنعيد لـ"المحلة الكبرى" مكانتها التي تستحقها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ "الدولة المصرية بصدد خطة طموحة جدًا للغزل والنسيخ وكنا أعلنها عنها في مصانع المحلة الكبرى"، مضيفًا "في برنامج كبير وأضخم وأكبر من كدا بكتير، وبقول لأهلنا في المحلة لن نتخلى عن إننا نعيد للمحلة مكانتها اللي تستحقها بس بشرط".

الرئيس: بقول لأهلنا في المحلة لن نتخلى عن إننا نعيد للمدينة مكانتها اللي تستحقها "بس بشرط"

وأضاف الرئيس، خلال حديثه بحفل افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي: "المكانة دي مش هتتحقق بالدولة بس.. ده بينا كلنا بالعاملين والقائمين على الصناعة دي، وهيتعمل مصانع بمستوى عالي في المحلة".

السيسي يوجه قطاع الأعمال: سنعيد صياغة الأراضي للمساهمة في سداد مديونية 50 مليارا وإحلال المصانع خلال سنتين

وتابع الرئيس: "بقول لقطاع الأعمال الكلام ده بيتعمل بإننا نعيد صياغة الأراضي للمساهمة في سداد مديونية 50 مليار وإحلال المصانع خلال سنتين وهنكون بنفتتح في المحلة الكبرى".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بحضور عدد من رجال الدولة، المدينة الصناعية بالروبيكي، المتخصصة في دباغة الجلود، لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي اشتهرت بها مصر منذ ما يزيد على 1000 سنة.

وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

وشهدت الفترة الماضية عددًا كبيرًا من افتتاح المشروعات الكبرى والتي تأتي ضمن استراتيجية واعدة تعمل على التنوع في تنفيذ تلك المشروعات بين الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات اللوجستية، وتعكس درجات عالية من التناغم المستهدف للتنمية الاقتصادية ورؤية "مصر 2030".