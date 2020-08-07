حملات ميدانية ببورسعيد استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ

واصلت لجان المتابعة بحي الضواحي في بورسعيد، اليوم، عملها في معاينة وتجهيز مقار اللجان الانتخابية بعدد من مدارس الحي، استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها يومي 11 و 12 من شهر أغسطس الجاري.

وجرى المرور الميداني على اللجان البالغ عددها 16 لجنة ومقرًا انتخابيًا بنطاق الحي لرصد ومتابعة الاحتياجات وتجهيز المدارس التي ستكون مقرًا لتلك اللجان وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة، والتي تشمل رفع الإشغالات بالشوارع المحيطة باللجان وتكثيف أعمال النظافة العامة وإضاءة أعمدة الإنارة العامة حول وداخل اللجان وإصلاح وصيانة دورات المياه وإزالة الهيش والحشائش من داخل أفنية المدارس.

وأكد اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، أن عملية تجهيز اللجان تسير بشكل منظم، حيث جرى تشكيل لجان تختص بالإعداد والإشراف على جميع الأعمال الخاصة بالعملية الانتخابية، إلى جانب وجود غرفة عمليات رئيسية بالحي، للمتابعة قبل وخلال فترة الانتخابات للتأكد من جاهزية كافة المقار الانتخابية وعدم وجود إشغالات أو تراكمات للقمامة والمخلفات بمحيطها، بالإضافة إلى معاينة الحالة العامة للإضاءة والأسوار الخارجية للمدارس وكفاءة دورات المياه والأبواب والنوافذ لضمان سلامة العملية الانتخابية.