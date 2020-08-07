تفاصيل استعدادات شمال سيناء لانتخابات مجلس الشيوخ

بدأت محافظة شمال سيناء، الاستعدادات الفعلية لانتخابات مجلس الشيوخ القادمة، التي ستجرى يومى 11 و12 من أغسطس الجارى لاختيار مرشح واحد عن القائمة الفردية (يتنافس فيها عدد 7 مرشحين) الى جانب القائمة الوطنية من أجل مصر، التى تمثل فيها الدائرة بمرشح آخر.

وأكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على استعدادات المحافظة للانتخابات، وذلك على مستوى كل القطاعات والجهات المعنية.

واشار إلى أن جميع الجهات المعنية جاهزة ومستعدة، لإجراء الانتخابات في المواعيد المحددة، مؤكدا أن الجهاز التنفيذى على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون تدخل.

وأعلن المحافظ فى اجتماعه مع رؤساء القطاعات المعنية، جاء هذا بحضور سكرتير عام المحافظة، ومسئولو قطاعات التأمين ورؤساء مجالس المدن.

تم تحديد وإعداد اللجان الانتخابية بكل التجهيزات المطلوبة وتوفير أماكن الإقامة لقوات الأمن مزودة بمستلزمات الإقامة والمبيت، وكذا تأمين وصول التيار الكهربى لمقار اللجان الانتخابية، بتوفير مولدات كهربائية بديلة، لتشغيلها عند انقطاع التيار الكهربى، وتوفير الإضاءة الكافية داخل وفى محيط اللجان وتوفير المياه.

بالاضافة الى توفير الإقامة اللازمة لرؤساء وأعضاء اللجان مزودة أيضا بكافة الاحتياجات

وكان المحافظ، شدد على توفير مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، إلى جانب توفير كراسى متحركة أمام اللجان لذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى.

وكذا إنشاء مظلات للوقاية من أشعة الشمس أمام اللجان، ونشر سيارات الإسعاف أمام المقرات ولجان الانتخابات، مع اتخاذ كل الاجراءات والحفاظ على التباعد الاجتماعى، والتنبيه بارتداء الناخبين للكمامات خلال دخول اللجان، فضلا عن رفع درجة الاستعداد فى مختلف الوحدات الصحية ومستشفيات المحافظة والإسعاف.

وأشار المحافظ، إلى التنسيق مع كل الجهات الأمنية والقوات المسلحة، بشأن تأمين كل لجان الانتخابات وأماكن الإقامة، والتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وطالب المحافظ، المواطنين بالخروج الى لجان الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، واختيار أحد المرشحين، مؤكدا على توفير سيارات لنقل المواطنين إلى مختلف اللجان.