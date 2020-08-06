جنوب سيناء ترفع حالة الطوارئ استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ

وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بضرورة رفع درجة الاستعداد التام لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020، والتي من المقرر إجرائها خلال يومي 11و 12 أغسطس الجاري.

وشدد المحافظ على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بنطاق مدن وقرى المحافظة، لتظهر محافظة جنوب سيناء بالمظهر اللائق لها بين جميع محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، لبحث مناقشة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظة، واللواء أحمد الألفي مدير أمن جنوب سيناء، واللواء نادر العشماوي السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المدن ومديري المديريات.

وأكد المحافظ، أنه وجميع الجهاز التنفيذي بالمحافظة يقفون علي مسافة واحدة بين جميع المرشحين، موضحًا أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري مهم لجميع المواطنين.

وأشار إلى أن المحافظة استعدت بتجهيز 15 مركزًا انتخابيًا و18 لجنة فرعية، لاستقبال 89747 ناخبًا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

وأوضح أنه سيجرى متابعة سير الانتخابات على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة والشرطة، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء المراكز والمدن، والوقوف على الحالة العامة للجان، والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وحل المشاكل ضمانًا لسير العملية الانتخابية بنجاح، فضلا عن استقبال شكاوى المواطنين، وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية وإتمامها على أكمل وجه.

وأشار المحافظ إلى أنه وجه باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال تطهير مقار اللجان وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسئولة عن التطهير، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد بكل قطاعات الخدمات والمرافق على مستوى المحافظة وتوفير مولدات كهرباء احتياطية بكافة اللجان.

كما وجه المحافظ بضرورة تجهيز أماكن المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين الوافدين لتأمين العملية الانتخابية، وتوفير كافة سبل الإعاشة لهم، موجهًا بتشكيل لجنة من الإدارة العامة، للتفتيش والمتابعة بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة والتربية والتعليم، للمرور على المقرات الانتخابية، والتأكد من جاهزيتها، وإعداد تقرير مفصل والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

في السياق ذاته، قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة، أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات، ووقف إجازات الأطباء وأطقم التمريض لحين انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ، إضافة إلى تخصيص 9 سيارات اسعاف مجهزة بكافة الأجهزة، والأطقم الطبية، وسيجرى تمركزها حول مقار الانتخابات.