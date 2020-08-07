وظائف شاغرة لجميع المؤهلات بمرتبات تزيد على 2500 جنيه وتأمينات

أعلنت مبادرة "مصر تعمل" التابعة لوزارة الشباب والرياضة والخاصة بتوفير فرص عمل للشباب عن عدد من الوظائف الشاغرة في عدد من الشركات والمؤسسات للتقديم عبر شبكة الإنترنت على موعد المقابلة الشخصية، وتستعرض "الوطن" تفاصيل الوظائف المتاحة، وفق الصفحة الرسمية لمبادرة "مصر تعمل"، كالتالي:

إحدى شركات الملابس

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل عالٍ.

- السكن يكون بالقرب من مدينة بدر.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الإناث فقط.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 25 عاما.

مميزات العمل

- يصل المرتب إلى 2750 جنيها.

- تأمينات طبية واجتماعية.

- تصل ساعات العمل إلى 8 ساعات يومية.

- توفر الشركة للعاملين وسيلة مواصلات بالإضافة إلى وجبة الغداء.

إحدى سلاسل محلات بيع الملابس

أعلنت إحدى سلاسل بيع الملابس عن حاجتها لعدد من الموظفين للعمل في وظائف "مبيعات داخل الفروع، مسؤل علاقات حكومية، مسؤول تكويد، كهربائي سلسيون، سباك"، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل عالٍ أو متوسط.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور والإناث.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عاما.

مميزات العمل

- يصل مرتب العاملين إلى 2100 جنيه إضافة إلى العمولة.

- يصل عدد ساعات العمل إلى 9 ساعات يومية.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات طبية واجتماعية.

إحدى شركات الأغذية

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل عالٍ وفوق متوسط.

- الحد الأقصى للتقديم على الوظائف 35 عاما.

- أن يكون المتقدم للوظائف خبرة عاما على الأقل في الكول سنتر أو التلي سيلز.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على تقدير جيد بالإنجليزي والإكسيل والوورد.

مميزات العمل

- يحصل العاملون على مرتب مجزٍ.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات طبية واجتماعية.

- يصل عدد ساعات العمل إلى 8 ساعات عمل يومية.

- تعطي الشركة للعاملين يوم الجمعة إجازة والسبت العمل من المنزل.

إحدى شركات صناعة الملابس الشهيرة

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل عالٍ أو متوسط.

- أساسيات اللغة الإنجليزية والقدرة على القراءة.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور فقط.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 30 عاما.

مميزات العمل

- يصل المرتب الخاص بالعاملين إلى 2650 جنيها.

- يصل عدد ساعات العمل إلى 8 ساعات عمل يومية.

- توفر الشركة للعاملين مواصلات إضافة إلى وجبة عند العمل 4 ساعات.

- توفر الشركة تأمينات اجتماعية وطبية للعاملين.

إحدى شركات الصيانة الكهربائية

أعلنت إحدى شركات الصيانة الكهربائية عن حاجتها لوظائف "فني صيانة كهربائية، فني صيانة ميكانيكية، فني برادة، فني إنتاج، عمال إنتاج، أفرد أمن"، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل متوسط ثانوي صناعي أو فني.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة تبدأ من عامين في الوظيفة نفسها.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور فقط.

- أن يكون المتقدم للوظائف بحد أقصى للسن 38 عاما.

مميزات العمل

- يحدد المرتب بحسب الخبرة.

- توفر الشركة للعاملين بدل سكن.

- توفر الشركة للعاملين مواصلات ووجبة.

- تعطي الشركة للعاملين وقتا إضافيا.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات اجتماعية وطبية.