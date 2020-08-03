شعراوي: تلقينا 750 طلب لشغل وظائف قيادية.. ومد التقديم 15 يوما

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مدّ الوزارة تلقي طلبات الراغبين في شغل 54 وظيفة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات لمدة 15 يوماً اعتباراً من غداً الثلاثاء.

ولفت إلى أنَّ اجراءات المسابقة تأتي طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg.

وقال شعراوي، إنَّ الوزارة تلقت حتى نهاية شهر يوليو 2020 نحو 1750 طلباً من الراغبين فى التقدم للمسابقة وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة عبر الإنترنت www.mld.gov.eg.

وأكّد وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على توسيع قاعدة الاختيار للقيادات الجديدة وإعطاء فرصة لأكبر عدد من الراغبين للتقدم لتلك المسابقة بما يساعد في اختيار أفضل العناصر وضخ دماء جديدة في منظومة العمل المحلي قادرة على العطاء والعمل بتفاني وإخلاص خلال المرحلة المقبلة لخدمة المواطنين والحصول على رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات.

وأوضح أنَّ عملية التقديم للمسابقة تقتصر على تقديم الأوراق إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للوزارة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد.