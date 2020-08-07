الزراعة تبحث تحديث منظومة الري بنصف مليون فدان في 8 محافظات

بحثت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تنفيذ أعمال مشروع تحديث نظم الري الحقلي على مساحة إجمالية نحو 504 آلاف فدان، في محافظات: "قنا، الأقصر، بني سويف، الإسماعيلية، السويس، الوادي الشرقية، الجيزة (الواحات البحرية)، والوادي الجديد".

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لمشروع تحديث نظم الري الحقلي الذي عُقد بمقر وحدة تطوير الري الحقلي، وذلك تنفذيا لتوجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار اهتمام الوزارة بتحديث نظم الري الحقلي، لنشر استخدام المستحدثات الزراعية من شبكات الري بالتنقيط والرش والتسوية بالليزر وتطبيق حزمة الممارسات الزراعية الجيدة في الزراعة لزيادة الإنتاج والرقعة الزراعية.

حضر الاجتماع، الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، الدكتور سعيد حماد رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، والدكتور حسن شمس الدين مدير وحدة تطوير الري الحقلي، فضلا عن ممثلي المسؤولين الفنيين بالمحافظات المشاركة، والتابعين لجهاز تحسين الأراضي، قطاع الإرشاد الزراعي، وحدة تطوير الري الحقلي، معهد بحوث الهندسة الزراعية، معهد بحوث الأراضي والمياه.

ومن جهته قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الدولة للاهتمام بالمشروعات الزراعية والتنموية والسياسات المتبعة لترشيد استهلاك المياه واستدامه الموارد المائية والتقنيات الزراعية الحديثة لرفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه للحفاظ على مقدارات الأجيال القادمة.

وأوضح الدكتور سعيد حماد رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، أنه تم استعراض مميزات استخدام أساليب الري الحديثة والتي تتمثل في انتظام توزيع المياه، حيث يتم توصيل المياه لكل نبات عبر شبكة من الأنابيب، فضلا عن التحكم في مستوى ثابت للرطوبة في منطقة الجذور حيث يتم الري على فترات متقاربة، كذلك ترشيد الطاقة المستخدمة في عمليات الري.

وأشار إلى أنه ضمن تلك المميزات أيضا المساهمة في رفع كفاءة لتوزيع الأسمدة، وتوفير العمالة، لافتا إلى أن الري بالتنقيط يحد من انتشار ونمو الحشائش، وتوفير كميات مياه الري، فضلا عن إمكانية ري الأراضي الثقيلة والأراضي الخفيفة بكفاءة عالية، مما يساهم في زيادة الإنتاجية الفدانية ودخل المزارع.

وأضاف الدكتور حسن شمس مدير وحدة تطوير الري الحقلي، أنه تم خلال الاجتماع استعراض البروتوكولات الموقعة بين إدارة مشروع تطوير الري الحقلي والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري لدعم المزارع في التنفيذ من خلال مبادرة البنك المركزي لقروض المشروعات الصغيرة بفائدة 5%.

كما تم مناقشة آلية التنفيذ وخطوات استبدال نظام الري بالغمر إلى رش، وشبكات الري الحديثة والتي تشمل الري بالرش وبالتنقيط، كما تم تحديد الأدوار والمهام والمسؤوليات لفريق العمل.