القصير والزمالوط يتفقان على تطوير الري في الوادي الجديد

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بمكتبه، اليوم، باللواء محمد الزمالوط محافظ الوادي الجديد، وذلك لبحث أوجه التعاون بين الوزارة والمحافظة في المجالات المرتبطة بتنمية الزراعة بالوادي الجديد.

وقال بيان للوزارة إن أهم الموضوعات التي تناولها اللقاء هو الاتفاق على آليات لتطوير وتحديث نظم الري ببعض أراضي المحافظة والتي تستوجب تطويرها وتحويلها من الري بالغمر إلى الري الحديث والتي تبلغ مساحتها حوالى 175 ألف فدان في ضوء الاتفاق بين وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية والري.

كما تم الاتفاق على أن يتم إرسال فريق عمل من الوزارة لدراسة مدى صلاحية بعض الأراضى القابلة للزراعة بالمحافظة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري بما يساهم فى توسيع مساحة الرقعة الزراعية وبما سيعود أثره على تحقيق التنمية الزراعية.