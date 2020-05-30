68 فدانا.. انتهاء أعمال تطوير حدائق الري في القناطر الخيرية

أعلن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الانتهاء من تأهيل وتطوير حدائق الري في القناطر الخيرية، والتي تتميز بموقع فريد بين فرعي النيل دمياط ورشيد بإجمالي 68 فدانا موزعة على 10 حدائق تابعة للوزارة.

وقال المهندس عبداللطيف خالد رئيس مصلحة الري، إنه جرى الانتهاء من أعمال تطوير حديقه "عفله" أشهر وأكبر تلك الحدائق بمسطح 13 فدانا، وتقع على البر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر محمد علي القديمة والجديدة، وتطل على النيل بممشى أهل مصر، وتتميز بوجود أنواع من الأشجار الفريدة المعمرة التي يزيد عمر بعضها على 100 عام مثل "التين البنغالي".

وأضاف أنه جرى الانتهاء من أعمال تطوير حديقة المركز الثقافي لعلوم المياه على مساحة 8 أفدنة، وتتميز بوجود نماذج للتجارب وأعمال الري مثل الساقية والشادوف وغيرها داخل الحديقة، مشيرا إلى أنه جارٍ الانتهاء من أعمال تطوير حديقة النيل، التي تتميز بموقع فريد بمسطح 6 أفدنة وتقع على البر الأيسر لفرع رشيد أمام قناطر محمد علي القديمة والحديقة، وتتميز بممشى أهل مصر بطول 500 متر على النيل.

وأكد إعادة تخطيطها وتزويدها بمشايات وبرجولات خشبية ومطعم على النيل وقاعة أفراح، إضافة إلى الأشجار النادرة والمسطح الأخضر الكبير، وجارٍ الانتهاء من تأهيل وتطوير باقي الحدائق تباعا.