تعرف على قواعد اختبارات القدرات بتربية رياضية حلوان

أعلنت كلية التربية الرياضية بنين بالهرم، بجامعة حلوان، عن القواعد العامة لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بنين بالجامعة للعام الجامعي 2020، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور عماد العزباوي عميد الكلية.

وتتضمن هذه القواعد ما يلي:

- ضرورة ملء البيانات وسداد الرسوم وتحديد يوم الاختبار، والتواجد حسب اليوم المحدد في تمام الساعة السابعة صباحا على بوابة الكلية من شارع فيصل والخروج من بوابة شارع الهرم.

- ضرورة حلق الطالب شعره رقم 1، وارتداء الكمامة أثناء دخول الكلية وخلال التجول وأداء الاختبارات ماعدا البدنية منها.

- التزام المتقدم بإحضار الزي الرياضي شورت أسود وفانلة بيضاء وجوارب بيضاء ومايوه سباحة لاختبار القوام، وقميص أبيض وبنطلون أسود للاختبار الشخصي.

- احضار قلم خاص بالطالب وزجاجة كحول والكمامة وكل الاحتياجات الشخصية.

- لا يسمح بدخول أي متقدم بعد الساعة العاشرة صباحا لأداء الاختبارات.

- لا يقل طول الطالب المتقدم عن 165 سم.

- يتم إجراء اختبارات القدرات على يوم واحد وبحد أقصى على يومين وتشمل الاختبارات اختبار طبي مبدئي والطول والوزن والقوام.

- واختبارين رياضيين جري 800م ووثب عريض من الثبات.

- واختبار مهاري في أحد الألعاب حسب اختيار الطالب.

- واختبار المقابلة الشخصية ويتم إعلان النتيجة على موقع الكلية التالي :http://pe-men.helwan.edu.eg

جدير بالذكر أنه على المتقدم المسجل في أحد الاتحادات الرياضية 2019-2020 وماقبلها ضرورة إحضار أصل الكارنية وصورته واصل وصورة أي شهادة رياضية لتقديمها للجنة الاختبار.

وقال الدكتور عماد العزباوي، عميد كلية التربية الرياضية جامعة حلوان، إن الاختبارات بالكلية ستنطلف الساعة الـ9 صباحا بدءا من غدا السبت، مشيرا إلى أنه تم وضع معدل يومي لعدد الطلاب المسموح لهم بإجراء الاختبارات حتى 300 طالب يوميا، مشيرا إلى أن الكلية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية للمحافظة على الجميع.