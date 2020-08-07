غدًا.. بدء اختبارات القدرات بكليات جامعة بنها

قال الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب: إن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها (الأجنبية والعربية) والشهادات الفنية، المتقدمين للكليات التى يتطلب الالتحاق بها أداء اختبار قدرات للعام الدراسى 2020 / 2021.

وأوضح المغربي أن الكليات التى يجري بها اختبارات القدرات هي كليات: التربية الرياضية، والتربية النوعية (قسمى التربية الفنية والتربية الموسيقية)، والفنون التطبيقية، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تبدأ الاختبارات اعتبارًا من غد السبت 8 أغسطس، وتستمر حتى 20 الشهر ذاته، وذلك وفقًا للخطة الزمنية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، أن التسجيل الإلكترونى لاختبارات القدرات يتم من خلال موقع التنسيق الإلكترونى التابع لوزارة التعليم العالى وذلك على الرابط التالى :www.tansik.egypt.gov.eg والتى تتم إلكترونيًا عن طريق استخدام الرقم القومى ورقم جلوس الطالب.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة سير اختبارات القدرات بالكليات وضمان تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة أثناء تنفيذ هذه الاختبارات للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، متابعًا أن االمكتب الإعلامى بالجامعة نشر فيديو وإنفوجرافًا عبر الصفحات الرسمية للجامعة على وسائل التواصل الإجتماعى لتوعية الطلاب بكيفية التقدم لأداء الاختبارات وكل ما يتعلق بها.