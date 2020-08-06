جامعة السويس تعلن موعد اختبارات القدرات بكليتي الإعلام والتربية الفنية

أعلنت جامعة السويس برئاسة الدكتور السيد الشرقاوي، عن بدء عقد الاختبارات المؤهلة للالتحاق بكليتي الإعلام وتكنولوجيا الاتصال والتربية الفنية، ابتداءً من يوم 8 حتى 20 أغسطس الجاري، بمقر الجامعة بمدينة السلام 1 بحي فيصل.

وأضافت الجامعة في بيان لها، أن الراغبين في أداء اختبارات القدرات بكليتي الإعلام والتربية الفنية بالجامعة يجب عليهم التسجيل بموقع التنسيق التابع للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لتحديد نوع الاختبار وموعد الاختبار الخاص بكل طالب.

وأشار البيان إلى الأوراق المطلوبة لأداء اختبارات القدرات، وهي صورة البطاقة الشخصية، ورقم جلوس الثانوية العامة، وصورة شخصية، ومبلغ 450 جنيهًا رسوم دخول الاختبار طبقًا لقرار المجلس الاعلى للجامعات، وطباعة إيصال من موقع التنسيق يفيد بنوع القدرات المسجلة.

وأوضح البيان أن طلاب الثانوية العامة في السنوات السابقة الراغبين فى الالتحاق بكليتى التربية الفنية والإعلام، عليهم التقدم بالأوراق الخاصة بالتحويل إلى الإدارة العامة لشؤون الطلاب المركزية بالجامعة يومي 23 و 24 أغسطس، على أن يكون موعد الاختبار يوم 25 أغسطس.