قبل ساعات من الصمت الانتخابي.. مرشحو "الشيوخ" يكثفون الدعاية لحصد الأصوات

قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابى، المقرر له ظهر السبت، كثف المرشحون لمجلس الشيوخ دعايتهم الانتخابية فى دوائرهم عبر تنظيم جولات وزيارات وعقد المؤتمرات لحشد المؤيدين فى مختلف المحافظات وحثهم على المشاركة، وعقد لقاءات مع العائلات ومشايخ القبائل، أملاً فى حصد أصواتهم، قبل ساعات من بدء تصويت المصريين بالخارج يومى 9 و10 أغسطس الجارى، وبالداخل 11 و12.

وشهدت محافظة القليوبية، تحركات مكثفة لمرشحى الشيوخ، حيث يتنافس 60 مرشحاً على 6 مقاعد فردية، وتنافس مرشحو الأحزاب السياسية على لقاء العائلات والمواطنين بقرى مركز بنها وطوخ والقناطر، طالبوا خلالها المواطنين بالخروج للمشاركة فى التصويت واختيار من يمثلهم والنزول إلى صناديق الانتخابات لاستكمال الاستحقاق الدستورى، كما اشتعلت المعركة بين المرشحين المستقلين، وتنافسوا فى الجولات المكوكية وحملات طرق الأبواب.

سباق على المراكز الخالية من المرشحين بالمنوفية

وفى المنوفية، اشتعلت منافسة بين المرشحين على المراكز والقرى التى لا يوجد بها مرشحون لانتخابات مجلس الشيوخ أو لديها مرشح واحد فقط فى حين أن مقاعد الدائرة 4، حيث كثف حزب مستقبل وطن من الدعاية الانتخابية للقائمة والفردى فى مركز ومدينة تلا التى تشهد ترشح مرشح واحد وهو محمد سلام على المقعد الفردى بشكل مستقل.

وشهد مركز ومدينة السادات لقاءات مكثفة للمرشحين المستقلين فى القرى لتعريف الناخبين بهم وحثهم على المشاركة فى انتخابات الشيوخ المقبلة خاصة أن معظمهم يترشح للمرة الأولى، بالإضافة إلى توعية المواطنين بأهمية الاختيار الصحيح للمرشحين لعدم إبطال الأصوات.

وشهدت مدينة شبين الكوم عاصمة المنوفية، وجود مكثف للافتات الدعائية للمرشح هشام الحاج على ومحمود فريد شرارة وأسامة فهيم مرشحى حزب مستقبل وطن، كما تم توزيع البنرات والمكبوعات الصغيرة بكثافة على المواطنين فيها تعريف بالمرشح وأهم إنجازاته السياسية والعامة.

كما لجأ المرشحون لدعاية مبتكرة، حيث نظم محمود فريد شرارة، مرشح مجلس الشيوخ على المقعد الفردى عن حزب مستقبل وطن بالمنوفية، دورة لكرة القدم للشباب المنوفية بدون اتخاذ تدابير احترازية، وارتدى اللاعبون تيشرتات تحمل صوراً للمرشح، كما تم تسليم الجوائز والهدايا على الفائزين بعد انتهاء الدورة، فيما سادت حالة غضب بين الأهالى بسبب تنظيم دورة كرة القدم بدون تدابير احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وفى الدقهلية كثف المرشحون من تحركاتهم والدعاية الانتخابية قبل موعد الصمت الانتخابى، فى محاولة للوصول إلى أكبر قدر من القاعدة الانتخابية العريضة التى تتسع للمحافظة بأكملها. وبث بعض المرشحين فيديوهات دعم لهم من بعض الشخصيات العامة الداعمة لترشيحهم، فيما عرض البعض جانباً من سيرهم الذاتية، وتاريخهم السياسى وأيضاً يشمل رقم المرشح بالكشف ورمزه الانتخابى.

وفى الأقصر استعان مرشحو الأحزاب بأعضاء مجلس النواب لدعمهم من خلال حضور مؤتمرات انتخابية أو زيارتهم فى مقراتهم الانتخابية.وحضر الأغلبية من أعضاء مجلس النواب بالأقصر مؤتمراً فى قرية المحاميد نظمته عائلة الغربين لدعم القائمة الوطنية ومرشحى الفردى التابعين لحزب مستقبل وطن، كما حضر عضو مجلس النواب محمد ياسين مؤتمراً للمرشح محمد النوبى فتحى مرشح مستقبل وطن فردى.

وفى أسوان شهدت قرى ومراكز محافظة أسوان تحركاً مشهوداً لـ12 مرشحاً لمجلس الشيوخ بأسوان، قبل ساعات من الصمت الانتخابى فتحرك المرشحين أصبح تحركاً سريعاً بل لجأ البعض لتحرك أهلهم إلى بعض القرى للتربيطات الانتخابية. ولجأ المرشحون لأبناء قبيلتهم فى الدعم الانتخابى، حيث يتنافس على مقاعد أسوان الفردية 12 مرشحاً على مقعدين.

وفى بورسعيد، التقى مرشحو مستقبل وطن مع قدامى الرياضيين بمحافظة بورسعيد، وعقد المرشحون أيضاً مؤتمراً حاشداً مع تجار الملابس المستعملة «البالة» فى سوق البالة بحى العرب استعرضوا خلاله مشكلات التجار.

واستقبل التجار المرشحين بأغانى التأييد واللافتات المضيئة، بينما حرص أحمد عزام مرشح حزب الوفد فردى على لقاء تجار سوق الخضر والفاكهة، وأكد دعمه لمشكلاتهم وعرضها على التنفيذيين ببورسعيد.

بينما تجول سليمان عبدالعزيز مرشح حزب المؤتمر فردى فى قرى جنوب بورسعيد بزفة سيارات وبالميكروفونات مطالباً أهالى القرى بالنزول والتصويت للمرشح يومى انتخابات الشيوخ. واكتفى باقى المرشحين خصوصاً المستقلين بجولات محدودة على عدد من المقاهى الشهيرة فى المحافظة.

جولات بمناطق الكتل التصويتية بالسويس

وفى السويس حرص المرشحون على مقاعد مجلس الشيوخ الفردية، على تكثيف جولاتهم بالمناطق السكنية ذات الكثافة التصويتية بحى الأربعين والجناين وحى فيصل، أملاً فى حصد أصواتهم بالانتخابات، كما كثف مرشحو القائمة الوطنية من أجل مصر زياراتهم للعائلات والمواطنين بالأحياء المختلفة لحثهم على الخروج للتصويت والمشاركة بالانتخابات.

وفى كفر الشيخ كثف حزب مستقبل وطن لقاءاته ومؤتمراته لدعم مرشحيه على المقاعد الفردية والقائمة الموحدة، فيما كثف مرشح حزب حماة وطن، اللواء دكتور عبدالعزيز قطاطو، من لقاءاته فى القرى، حيث نظم مؤتمراً حاشداً بقرية الزعفران التابعة لمركز الحامول وتوابعها. ودخل المرشحون بالنظام الفردى سباقاً محموماً لزيارة العائلات والقرى فى سوهاج وتكثيف الدعاية الخاصة.

وفى البحر الأحمر حذرت مديرية أوقاف البحر الأحمر، العاملين بها من الانحياز تجاه مرشح على حساب آخر وعدم استغلال المساجد فى الدعاية الانتخابية، وسيتم إبلاغ الوزارة عن أى تجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أى تجاوز، وشدد مسئولو أوقاف البحر الأحمر على عدم السماح باستغلال المساجد أو ملحقاتها أو أى جهة تابعة للأوقاف للدعاية الانتخابية أو تعليق لافتات.

أما الإسكندرية، فشهدت واقعة لفتت الانتباه لحزب النور، على طريقة إخفاء وجه وملامح المرأة حتى لو ارتدت النقاب، والتى يتبعها حزب النور منذ سنوات فى الانتخابات ومع المترشحات والناخبات، التقى عبدالله بدران مرشح حزب النور لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 مع عضوات اللجنة النسائية بالحزب أمانة الإسكندرية.

ونشر الحزب الصور الخاصة بلقاء المرشح مع سيدات حزب النور ولكن لم تظهر فى الصورة سيدة واحدة، حيث تم الاكتفاء بنشر صورتين من اللقاء لمرشح مجلس الشيوخ وبجواره رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب وهو النائب أحمد خليل خيرالله. فظهر اللقاء وكأنه جانب واحد فقط تماشياً مع السياسة التى يتبعها دائماً حزب النور وهى عدم ظهور السيدات.