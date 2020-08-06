جولات مكثفة لمرشحي انتخابات الشيوخ بالسويس قبل الصمت الانتخابي

شهدت الساعات الأخيرة قبل الصمت الانتخابي بمحافظة السويس، قيام المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بجولات في شوارع المحافظة، من أجل الحصول علي تأييد المواطنين.

ويخوض 13 مرشحًا الانتخابات على المقعد الفردي بمحافظة السويس، وتضم المحافظة خمس أحياء هي الأربعين وعتاقة وفيصل والجناين والسويس.

وقام المحاسب أحمد خشانة مرشح القائمة الوطنية "من أجل مصر"، والدكتور سيد عبده، بجولات مكثفة بشوارع أحياء السويس وفيصل والأربعين والجناين.

وأكد الدكتور سيد عبده، نثق تمامًا في وعي شعب السويس، واننا من أبناء حي الأربعين ونعرف مطالب المواطنين وما يريدون تنفيذه لتطوير المحافظة، ولدينا خطط عاملة كاملة سننفذها لأنها أي مشاكل موجودة داخل المحافظة.