"عمليات الهجرة" تتلقى استفسارات المصريين بالخارج عن انتخابات الشيوخ

تلقت غرفة عمليات وزارة الهجرة، لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، التي تنظمها الوزارة للرد على استفسارات المصريين بالخارج بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، عددًا من الاستفسارات والتساؤلات خلال الساعات القليلة الماضية تخص خطوات وطرق التصويت في الانتخابات، وكذلك إمكانية تسليم الناخب الانتخاب في السفارة بدلًا من البريد السريع الذي خصصته الهيئة الوطنية للانتخابات للمصريين بالخارج تيسيرًا لهم خلال مشاركتهم في الاستحقاق الدستوري في ظل انتشار فيروس كورونا.

وتعد أبرز الاستفسارات التي وردت على الواتساب حتى الآن، بخصوص انتخابات مجلس الشيوخ، منها ما يتعلق بخطوات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ واستفسار حول مدى إمكانية السماح بالتصويت في الانتخابات لمواطن في حال ما إذا كان هناك دعوى قضائية مقامه ضده في وقت سابق وصدر بها حكم ضده أم لا؟

كما ورد للغرفة عدة استفسارات بخصوص خطوات التسجيل عبر الموقع الالكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات والتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، واستفسارات بخصوص هل يستطيع الناخب تسليم الأوراق الانتخاب في السفارة بدلًا من البريد السريع الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات للمصريين بالخارج تيسيرًا لهم خلال مشاركتهم في الاستحقاق الدستوري في ظل انتشار فيروس كورونا.

كما وردت بعض المقترحات من المواطنين بخصوص المشاركة القادمة بإرسال البيانات والتصويت عن طريق البريد الإلكتروني مع وضع حماية بدلا من البريد العادي.