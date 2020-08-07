"الهجرة" قبل 48 ساعة من انتخابات المصريين بالخارج: لا شكاوى حتى الآن

يبدأ الأحد الجاري أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين بالخارج، حيث حددت الهيئة الوطنية لالنتخابات موعد التصويت بالخارج ليكوم في يومي 9 و10 أغسطس 2020 للجولة الأولى ويومي 6 و7 سبتمبر 2020 لجولة العادة، وسوف يتاح في هذه الفترات تحميل القرار وبطاقات االقتراع الخاصين بالمواطن المصري بالخارج.

وقالت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارح إنها لم تتلقى أي شكاوى من المصريين بالخارج تخص انتخابات مجلس الشيوخ، وكانت الاستفسارات محدود، مضيفة أن المصريين بالخارج، دائما ما يلعب المصريون بالخارج دورا هاما وبارزا في كل الاستحقاقات الدستورية منذ عام 2014 وحتى الآن، ولم يتوانوا يوما عن تأدية واجبهم تجاه وطنهم، وها نحن أمام حق دستوري آخر للمصريين بالخارج يستطيعون من خلاله انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ المصري الذي يأتي تشكيله في هذه المرحلة المهمة".

وأضافت الوزارة أن تشكيل مجلس الشيوخ أمر في غاية الأهمية نظرا لكونه معاونا لمجلس النواب، ولكونه مجالا لتبادل وجهات النظر بين المتخصيين وأهل الخبرة والعلم، ما يساعد في عملية التشريع، وحرصت الدولة المصرية على تمثيل عادل لكل الطبقات حيث يتألف مجلس الشيوخ من 300 عضوا، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 % من إجمالي عدد المقاعد، ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة وتمثيلها بصورة أكبر في المجالس المنتخبة.