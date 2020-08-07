تجهيز 98 لجنة لانتخابات "الشيوخ" في بورسعيد

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة استعدت لانتخابات مجلس الشيوخ ، والتي من المقرر أن تبدأ الانتخابات يوم 11 من الشهر الجاري بتجهيز 98 لجنة على أعلى مستوى.

وأضاف: أن مهمتنا الأساسية هي توفير المناخ الآمن والمناسب وكافة أوجه الراحة للمواطنين للإداء بأصواتهم، وتوفير الراحة للقائمين على سير العملية الانتخابية من المشرفين والمستشارين.

وأشار إلى أن هناك متابعة دورية للجان الانتخابية والتي تضمن تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان أثناء سير الانتخابات، مشددا على رفع كفاءة المدارس (اللجان الانتخابية) والنظافة سواء داخل اللجنة أو في محيطها.