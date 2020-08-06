"الغضبان" يتابع سير العمل بشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن شركة بورسعيد لتداول الحاويات واحدة من صروح محطات الحاويات الكبرى على مستوى الموانئ المصرية والعربية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها محافظ بورسعيد لمقر الشركة بميناء غرب بورسعيد المشغل الرئيسي لمحطة حاويات غرب بورسعيد، حيث كان في استقباله اللواء محمد الحسيني رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع.

وتابع المحافظ مستجدات العمل داخل الشركة وحجم تداول الحاويات، مشيرًا إلى أن موانئ المحافظة بالشرق والغرب شهدت أعمال تطوير لزيادة حجم التداول.

وكان "الغضبان"، محافظ بورسعيد، قد قام بزيارة لميناء بورسعيد، والتقى خلالها اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالي، وذلك فى إطار بحث سبل التعاون بين الهيئة الاقتصادية ومحافظة بورسعيد فى عدد من المجالات.

وأكد المحافظ أهمية التطور الملحوظ الذى يشهده ميناء بورسعيد خلال الفترة الحالية الذى يسهم فى دعم الاقتصاد بشكل كبير، لاسيما أن المحافظة يوجد بها ميناءان وهما غرب وشرق بورسعيد.