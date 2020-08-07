إقبال على تقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمنيا

شهدت المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، بمراكز محافظة المنيا، اليوم الجمعة، اقبالاً كبيراً من المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء، وذلك عقب قرار اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بخفض مقابل التصالح وتقنيين الأوضاع في بعض مخالفات البناء، والذي أقرته اللجان المشكلة لهذا الغرض واعتمده المحافظ.

أكد المحافظ، على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة الى أيام الجمعة والسبت، واعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

قال المحافظ أن قرار خفض مقابل التصالح وتقنيين الأوضاع في بعض مخالفات البناء، يأتي في إطار الاستجابة لمطالب المواطنين راغبي التصالح، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، واستجابة لطلبات المواطنين الراغبين في التصالح في بعض مخالفات البناء.

ناشد المحافظ المواطنين للإسراع في سداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح في مخالفات البناء، مؤكداً أن 15 أغسطس الجاري هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح، حيث يجرى استلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة، مشيرًا الى استمرار حملات ازالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة للحد من المخالفات.

أوضح المحافظ ان هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء، وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتاً الى انه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.

وجه محافظ المنيا، قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون مشدداً على ضرورة تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.