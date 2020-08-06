محافظ المنيا يتابع تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، صباح اليوم الخميس، انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للوحدة المحلية بمدينة المنيا، وكذلك المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للمحافظة.

والتقي المحافظ، خلال جولته بالمركزين بعدد من المواطنين، واستمع الى مطالبهم واستفساراتهم حول التصالح في مخالفات البناء، حيث شهد المركزان اليوم، اقبالاً كبيراً من المواطنين على تقديم طلبات التصالح، خاصة عقب تطبيق خفض مقابل التصالح، والذي أقرته اللجان المشكلة لهذا الغرض واعتمده محافظ المنيا أمس الأربعاء.

وأكد المحافظ، انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة الى أيام الجمعة والسبت، واعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وناشد المحافظ المواطنين للإسراع في سداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح في مخالفات البناء ، مؤكدًا أن 15 أغسطس الجاري هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح ، حيث يجرى استلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة، ومشيرًا الى استمرار حملات ازالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة للحد من المخالفات.