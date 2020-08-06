المنيا تستعد لـ"الشيوخ" بتجهيز 557 مركزا انتخابيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة التسع أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تم رفع حالة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الخاصة بمجلس الشيوخ بنطاق المحافظة يومي 11-12 اغسطس الجاري.

وعقد المحافظ اجتماعًا، اليوم الخميس، مع رؤساء المراكز والمدن، وذلك لمراجعة اللمسات النهائية الخاصة بالانتخابات، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد ،اللواء عماد نواوة مساعد مدير الامن للشؤون المالية والإدارية والعقيد أركان حرب محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة.

ووجه المحافظ بالالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة التعليمات، ومراجعة التجهيزات النهائية من تعقيم ومستلزمات وقاية طبقا لتعليمات الهيئة، كما وجه المحافظ بإقامة السرادقات والمظلات وتوفير كراسي متحركة بالتنسيق بين رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي.

وأعلن المحافظ تجهيز557 مركزًا انتخابيًا، موزعة على 757 لجنة فرعية، والتي تستقبل 3 ملايين و468 ألف و575 ناخبًا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

وراجع “القاضي" مع مديري المديريات الخدمية كافة الإجراءات النهائية لعقد الانتخابات، حيث اطمئن على مدى الجاهزية، واستمع الى مقترحات واستفسارات الحضور، موجهًا بتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق.

وقرر محافظ المنيا، إلغاء كافة الإجازات والراحات بنطاق الوحدات المحلية التسع ومديري مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكافة المراكز الانتخابية واللجان العامة.

واكد المحافظ تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة، لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة مع إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الاحداث أولًا بأول.