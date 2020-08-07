محافظ المنيا يتابع اللجان الفنية لمعاينة العقارات والمباني المخالفة

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعمال اللجان الفنية المشكلة لمعاينة العقارات والمباني المخالفة لأنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وحصر كافة مخالفات البناء والتي تضم مخالفات البناء بدون ترخيص، بناء على أراضٍ زراعية، بناء على أراضي أملاك دولة، بناء مخالف داخل الأحوزة العمرانية، وذلك بهدف إزالة العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، مما يضمن حق الدولة.

أكد محافظ المنيا، ان المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تسعي دائما للوقوف بجانب المواطنين، مع الالتزام التام بمعايير القانون والتي من خلاله يتم تحقيق الصالح العام بهدف تحقيق السلامة الانشائية للمباني حفاظاً على سلامة وامن المواطنين.

وجه المحافظ، بتسهيل كافة الإجراءات للمواطنين المتقدمين للتصالح مع سرعة اجراء المعاينات الخاصة بالمباني موضوع التصالح، مع الالتزام التام بخطة المحافظة في انجاز المهام وتحقيق الأهداف المطلوبة.

شدد الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ علي رؤساء القري والأحياء بالمتابعة المستمرة والدقيقة لكل فنيين التنظيم، وتفعيل ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية، والتي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو المخالفات باي صورة، بشكل دقيق على مستوى كافة الأحياء والمراكز والمدن، مما يساعد على رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل إزالتها في المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.

ووجه السكرتير العام بتكثيف المرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى لرصد أية مخالفات، مشددا على عدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية.