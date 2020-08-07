التحريات: فيلا الخطيب المسروقة تخص ابنته

قالت مصادر في تحريات مباحث أكتوبر، إن منزل الخطيب المسروق يخص ابنته وهو عبارة عن فيلا في حي الأشجار، وأن الأسرة فوجئت بسرقتها عقب عودتهم من الساحل الشمالي لقضاء العطلة الصيفية.

وكشفت التحريات أن المسروقات في فيلا ابنة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عبارة عن هاتف محمول وجهاز آي باد، وإكسسوارات حريمي.

وأضافت التحريات أن المباحث تفحص مداخل ومخارج الفيلا تمهيدًا لضبط الجناة.

وتفاجأ محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بسرقة فيلته الخاصة، والتي يقيم بها مع أسرته في حي الأشجار بمدينة السادس من أكتوبر، بعد انتهاء إجازته التي قضاها طوال الأيام الماضية في الساحل الشمالي.

وكشف أسامة حسني نجم الأهلي السابق، وزوج ابنة رئيس النادي الأهلي، لـ"الوطن سبورت"، أن الخطيب بمجرد وصوله إلى الفيلا تفاجأ بسرقتها وحرر محضرًا على الفور.

وتابع حسني أن قوات الشرطة وصلت إلى فيلا الخطيب من أجل معرفة المسروقات، ومراجعة الكاميرات الخاصة بمراقبة الفيلا، للتعرف على السارق، فيما قالت مصادر أمنية، إن المنزل المسروق يخص ابنته.