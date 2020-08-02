ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق الغردقة احتفالا بعيد الأضحى

انعشت السياحة الداخلية فنادق الغردقة، تزامنا مع احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك ووصلت نسبة الإشغالات في عدد كبير من الفنادق إلى 50% وهي النسبة المقررة لاستقبال نزلاء السياحة طبقا لقرارات مجلس الوزراء، طبقاً للضوابط والاشتراطات الصحية العالمية.

وتوافد الآلاف من المواطنين من جميع محافظات مصر، إلى الفنادق السياحية لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك على شواطئ مدينة الغردقة، وأعلنت بعض الفنادق عن وصول نسبة الإشغال إلى 50 بالمائة ومازالت تتلقى حجوزات جديدة وتم تسجيلها في قائمة الانتظار.

وقال وليد نبيل مدير مجموعة فنادق سياحية بالغردقة في تصريح اليوم لـ"الوطن"، إن الفنادق استقبلت عدد كبير من النزلاء خلال أيام عيد الأضحى طبقا للضوابط والاشتراطات الصحية التي أقرتها الدولة، خاصة أن لجان الفحص مستمرة في التفتيش تباعا ومراجعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، مؤكدا أن عدد كبير من الفنادق السياحية وصلت نسبة التشغيل بها إلى خمسون بالمائة وهي النسبة المقررة طبقآ للسلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل، مطالبا وزارة السياحة بالسماح لهم على رفع نسبة التشغيل إلى 75 بالمائة بدلاً من 50 بالمائة، وذلك للإقبال الشديد على الحجوزات بفنادق البحر الأحمر، خاصة أن محافظة البحر الأحمر سجلت زيرو كوورنا.

واستقبلت فنادق الغردقة الآلاف من السائحين من نزلاء السياحة الداخلية ووصلت نسبة الإشغالات إلى 50 بالمائة في بعض الفنادق وهي النسبة المقررة طبقآ لقرارات مجلس الوزراء.

وحصل 174 فندقا ومنتجعا سياحيا بالبحر الأحمر على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل بفنادق البحر الأحمر بنسبة 50% طبقا للضوابط والاشتراطات الصحية. َ

كما شهد الكمين الأمني شمال مدينة الغردقة زحام للسيارات نتيجة توافد المئات من المواطنين لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك في فنادق الغردقة وسط تشديدات أمنية وإجراءات تفتيشية وتواجد أمني مكثف لرجال الأمن، وإدارة مرور البحر الأحمر.

وحرصت محافظة البحر الأحمر على إغلاق الحدائق والشواطئ العامة وتشديد الرقابة الأمنية والمتابعة الميدانية للأجهزة التنفيذية، وذلك كإجراء احترازي لمنع كافة أشكال التجمع حرصا على سلامة وصحة المواطنين بناء على قرارات رئاسة مجلس الوزراء.