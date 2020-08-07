طالبة ثانوية عامة بالمنصورة تكشف تفاصيل حصولها على "صفر"

حجبت وزارة التربية والتعليم نتيجة طالبة بمدرسة الثانوية بنات بالمنصورة، وأعطتها" صفر" في جميع المواد، وحرمتها من دخول الامتحان العام القادم، وذلك بعد تحرير محضر غش لها بموبايل، في حين أن الطالبة أكدت أن الموبايل لا يخصها وإنما يخص زميلاتها بنفس اللجنة وهو المحرز بالمحضر.

وجاء باستمارة الطالبة بسملة سلامة سلامة، المقيمة بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية: "إلغاء امتحان الطالبة في جميع المواد وعدم السماح بدخول الدور الثاني، مع حرمانها من دخول امتحان العام التالي 2021".

وقالت الطالبة بسملة سلامة: "كنت في امتحان مادة اللغة الإنجليزية، ولم يكن معي موبايل، وطالبة بجواري حاولت الغش من ورقتي وبالفعل قامت بتصويرها وضبطها المراقب، وحرروا محضرًا بعد أن أكدت زميلتي للمراقب أن الموبايل ملكها ولا يخصني، وكملت الامتحان، وفي هذا اليوم ضبطوا موبايلين باللجنة لم يكون منهم شيء يخصني".

وأضافت بسملة لـ"الوطن"، أنه في امتحان المادة التالية وكانت "الفلسفة" وجدت مدرس يطلب مني التوقيع علي محضر، وحين استفسرت منه: "أوقع عليه إيه؟"، أكد أن التوقيع حتى يكون المحضر شيوع ولا يضر أحد من اللجنة ووقعت عليه حتى أكمل الامتحان.

وطالبت، أن تراجع وزارة التربية والتعليم الموبايل الموجود في الحرز، فهو لا يخصها ولم تغش، وأن الطالبة صاحبة الموبايل علي استعداد أن تشهد بما حدث، وكذلك يمكن للوزارة أن تستعلم من شركة الاتصالات عن ملكية التليفون.

وقال سلامة سلامة محمد، والد الطالبة: إنني عندما علمت بما حدث توجهت يوم امتحان اللغة الإنجليزية للمدرسة، وأكدت للإدارة أن "بسملة" لم يكون معه موبايل، وليس لها علاقة بواقعة الغش.

وأضاف سلامة لـ"الوطن": "لو بنتي غشت لا تستاهل أدافع عنها، لكنها مظلومة، وحررت محضر في قسم شرطة ثان المنصورة برقم 4127 لسنة 2020 إداري، يوم 26 يونيه، وتقدمت شكوي للنيابة الإدارية ووزير التربية والتعليم".

وناشد والد الطالبة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بإعادة فحص محضر الغش والتليفونات المضبوطة لأن ابنته لم تشارك في الواقعة لا من قريب ولا بعيد وحفاظا علي مستقبلها.