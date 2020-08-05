حجب نتيجة لجنة كاملة فى "صان الحجر".. وأهالى 13 طالباً يقدمون شكوى

13 أسرة كانت تنتظر نتيجة أبنائها من طلاب الثانوية العامة بفارغ صبر، فوجئت بعد إعتماد وزير التعليم للنتيجة، بحجب نتيجة أبنائها دون سبب واضح، استغاث طلاب لجنة مدرسة عكاشة الثانوية فى مدينة صان الحجر بالشرقية، وعددهم 13 برئيس الجمهورية ووزير التربية والتعليم، للرد عن سؤالهم: لماذا انكسرت فرحتهم وحُرموا من معرفة نتائجهم؟

تحكي أمل يونس، والدة الطالب شهاب، أن المراقبين ورئيس اللجنة طلبوا من الطلاب التوقيع على ورقة بيضاء مع آخر مادة التربية الوطنية، بحجة اثبات حضورهم فى الامتحانات ثم اكتشفوا أنها محضر غش للجنة كلها: "مكناش نعرف إن كل ده حصل غير يوم النتيجة ما ظهرت، وإحنا من يوم قبل النتيجة بيومين قلقانين ومانعين الأكل لحد ما نطمن على ولادنا وفرحتنا بيهم اتكسرت وبيوتنا اتحولت لعزاء".

وأكدت "أمل"، أن معظم بعض طلاب اللجنة متفوقين بشهادة مدرسيهم ودرجات الأعوام السابقة: "مكنوش محتاجين يغشوا ولو فيه واحد حاول يغش ماينفعش المراقب يظلم لجنة كاملة ويضيع مستقبل طلابها ويكسر فرحة أهاليهم"، لافتة إلى أن معظم أولياء أمور الطلاب بسطاء يعملون باليومية كانوا ينتظرون فرحة تنسيهم تعب وحرمان الفترة الماضية.

حمام دبيشة، نجار مسلح ووالد الطالب "عطية"، عانى خلال الفترة الماضية من قلة فرصة العمل بسبب فيروس كورونا ومع ذلك كان يخرج للعمل في حرارة الشمس لتوفير مصاريف دروس ابنه، وحسب قوله: "كنا بنحرم نفسنا في البيت من الأكل والشرب عشان ندفع الدروس لأن ابنى شاطر ومتفوق وكنت مستني أفرح بيه، اتفاجئنا أنهم اتعمل لهم محضر غش ونتيجة اللجنة كلها محجوبة"، مؤكدًا أن أهالى الطلاب يعيشون فى حالة من الحزن ولا يعرفون مصير أبنائهم.

اتجه أولياء الأمور وأبنائهم اليوم، إلى مبنى وزارة التربية والتعليم، لتقديم شكوى للمسؤولين حتى لا تضيع السنة على أبنائهم في محاولة للحفاظ على مستقبلهم وإثبات عدم صحة ما تردد من أنهم غشوا في اللجنة، وحسب "دبيشة": "بناشد الرئيس لأنه أب لكل المصريين، ولادنا حلوا كويس ومقصروش لا في المذاكرة ولا الإجابات ومستعدين ورقهم يتصحح تاني".

من جانبه قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الطلاب الذين تم حجب نتائجهم، شهدت لجان امتحاناتهم توتر شديد، وطالبهم بتقديم تظلم فى الشئون القانونية أو التقاضى أمام القضاء إذا رغبوا فى ذلك، فهو حق مكفول للجميع، ولكن الوزارة لم تظلم أى طالب، لافتاً إلى أن حجب النتيجة يكون بسبب غش أو شغب داخل لجنة الامتحان.