دعم أمريكي إماراتي لاتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان

أعلن مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، أن الولايات المتحدة تشجع جميع الدول على تسوية المسائل الحدودية البحرية سلميا وبما يتماشى مع القانون الدولي، وذلك في أعقاب توقيع اتفاق الحدود البحرية بين اليونان ومصر أمس الأول.

وذكرت صحيفة "ذا كاثمريني" اليونانية أن المسئول الأمريكي، الذي لم يكشف عن هويته، أشار إلى دعم بلاده للاتفاقية التي تحدد المنطقة الاقتصادية الحصرية بين البلدين الواقعين في البحر المتوسط.

ووقع الاتفاق في "القاهرة" من جانب وزير الخارجية سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، ويسعى الاتفاق لحماية وصول البلدين إلى احتياطيات واعدة من النفط والغاز.

وأعلن "شكري"، أمس، التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان، وأن الأمر لم يكن مفاجأة بل جاء بعد العديد من المشاورات بين البلدين في هذا الصدد خلال السنوات الماضية.

من جهته، اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقتعها مصر واليونان "انتصار على قانون الغاب".

وأضاف "قرقاش"، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن "النظام القانوني الدولي هو الأساس الراسخ الذي يدير العلاقات بين الدول ويحفظ الأمن والسلام، ولا يجوز للأمم المتحضرة أن تشرعن التغول السياسي على حساب الأسس التي تحكم العلاقات الدولية".