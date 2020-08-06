دبلوماسي سابق: الاتفاق البحري بين مصر واليونان يمنع أي تحرك تركي

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن اتفاق تحديد الحدود المصرية - اليونانية البحرية يمنع أي تحرك تركي في المنطقة.

وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "TEN"، أن هذا الاتفاق يجرى تحديده وفقًا للأمم المتحدة والقانون الدولي البحري، لتحديد حدود مصر الاقتصادية، وكذا الأمر بالنسبة لحدود اليونان.

وتابع أن الاتفاق يعلن أنه لا يوجد موطئ لقدم تركيا في هذا الموقع، مشددًا على أن الاتفاقية الموقعة بين حكومة السراج وتركيا لا قيمة لها، لأن السراج لا يمثل ليبيا.

ووقع وزير الخارجية سامح شكري على اتفاقية ترسيم الحدود مع نظيره اليوناني.

وقال وزير الخارجية اليوناني إن الاتفاقية تحترم القوانين الدولية والعلاقات المجاورة وهذه الاتفاقية تمت بعد مباحثات طويلة المدى، مشيرًا إلى أن الاتفاقية بين تركيا وطرابلس ليس لها وجود أو أساس، ومكانها سلة المهملات.

وأضاف وزير الخارجية اليوناني: "العلاقات المصرية اليونانية تبدأ مرحلة جديدة لعلاقة وطيدة أكبر، ونأمل أن نواجه معًا كل تحديات المنطقة لصالح شعوبنا ومنطقتنا، وأريد أن أشكر الوزير سامح شكري للوصول لاتفاقية عادلة وتعزز موقف الدولتين تحت رعاية رئيس مصر ورئيس وزراء اليونان، وهي اتفاقية عزم وقوة بين البلدين، وتؤكد تعاون البلدين فيما يحدث بالمنطقة والهدف ترسيم الحدود مع كل الدول المجاورة".

واختتم وزير خارجية اليونان كلمته: "ندعو كل الدول المجاورة الاحتذاء بهذه الاتفاقية، ويجب الاتفاق، والقوانين الدولية تُحترم كاملة وليست اختيارية".