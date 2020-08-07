"ترامب": حظر "تيك توك" خلال 45 يوما.. والصين: "قمع"

وقّع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء أمس، أمرين تنفيذيين يحظران أي معاملات أمريكية مع شركة "بايت دانس" الصينية، التي تمتلك تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، وشركة "تنسنت"، مالكة تطبيق المراسلة "وي تشات"، خلال 45 يوماً، وفقاً لما نشرته وكالة "رويترز".

وفيما يتعلق بـ"تيك توك"، قال "ترامب" إنه يمكن استخدامه في حملات التضليل التي تفيد الحزب الشيوعي الصيني، ويجب على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات صارمة ضد مالكي التطبيق، لحماية الأمن القومي الأمريكي، مضيفًا أنه سيدعم بيع عمليات "تيك توك" الأمريكية إلى شركة "مايكروسوفت" إذا حصلت الحكومة على جزء كبير من سعر البيع، محذراً من أنه سيحظر الخدمة في الولايات المتحدة في 15 سبتمبر المقبل.

وفى المرسوم الآخر، أشار الرئيس الأمريكى إلى أن "وي تشات" يجمع تلقائياً معلومات هائلة من مستخدميه، وجاء الأمران التنفيذيان بعدما قالت إدارة الرئيس الأمريكي، هذا الأسبوع، إنها تكثف جهودها لحذف التطبيقات الصينية "غير الموثوق بها" من متاجر التطبيقات الإلكترونية الأمريكية، ووصفت التطبيقين بأنهما يمثلان "تهديدات كبيرة"، كما أقر مجلس الشيوخ قانوناً لمنع الموظفين الاتحاديين من استخدام "تيك توك" على الأجهزة الحكومية، بعد إقرار مجلس النواب قانوناً مشابهاً.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، معارضتها الشديدة للأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس الأمريكي بحظر تطبيقات مشاركة الفيديو "تيك توك" والدردشة "وي تشات"، واصفة الخطوة الأمريكية بأنها "أعمال هيمنة صارخة وتلاعب وقمع سياسيان"، وفق متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، وقال "بين" إن الصين ستدافع عن الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها.