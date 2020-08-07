"الوطنية للانتخابات": 100 ألف جنيه غرامة خرق "الصمت"

حذرت الهيئة الوطنية للانتخابات مرشحى مجلس الشيوخ من خرق فترة الصمت الدعائى، التى ستبدأ فى الثانية عشرة ظهر غد، ويحظر خلالها القيام بأى حملات انتخابية، أو القيام بأى شكل من أشكال الدعاية الانتخابية.

وأكدت الهيئة أن لجان رصد مخالفة ضوابط الدعاية بالمحافظات ستقوم برصد أى خرق لفترة الصمت الدعائى، التى تسبق عملية التصويت بالانتخابات.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، لـ"الوطن"، إن الهيئة ستطبق القانون حيال أى مخالفة يرتكبها أى مرشح بانتخابات مجلس الشيوخ، سواء على النظام الفردى أو القوائم، مشيراً إلى أن المادة 68 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف كل من قام بعمل دعاية انتخابية فى غير المواعيد المحددة.

وطبقاً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 43 لسنة 2020، والخاص بمهام وإجراءات لجان رصد مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية ومراجعة ومراقبة حساباتها لانتخابات مجلس الشيوخ، تضمن القرار 4 مهام لهذه اللجان؛ هى إعداد تقارير تتضمن رصد ما تراه من مخالفات وحصر وقائعها ومظاهرها وتحديد مرتكبها كلما أمكن، وتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، ونتائج مراجعة سجل حسابات الدعاية الانتخابية، وإرسال هذه التقارير إلى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات.

ونص القرار على أن يتولى الجهاز التنفيذى إعداد مذكرة بما تضمنته تلك التقارير من مخالفات وعرضها على مجلس إدارة الهيئة، فإن تبين للمجلس من الأوراق أن شخصاً ارتكب المخالفة أحالها إلى النيابة العامة لتجرى شؤونها.