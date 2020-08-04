"الوطنية للانتخابات": تسليم تصاريح انتخابات "الشيوخ" اليوم

تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات، اعتباراً من اليوم، تسليم تصاريح متابعة انتخابات مجلس الشيوخ لمنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، الذين تقدموا بطلبات للقيد بقاعدة بيانات الهيئة، حتى يتمكنوا من متابعة الانتخابات المقرر لها يوما 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج و11 و12 أغسطس فى الداخل، حيث يقدر عدد منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية المقيدة بقاعدة بيانات الهيئة 64 منظمة، فيما يقدر عدد المؤسسات الإعلامية الدولية المقيدة بـ163 مؤسسة.

ضوابط صارمة لتغطية الإعلام

وقالت مصادر قضائية بالهيئة لـ«الوطن» إن الجهات التى تمت الموافقة لها على القيد بقاعدة البيانات سيتم منح أعضائها تصاريح لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، مع ضرورة التزام المنظمات ووسائل الإعلام بالضوابط الخاصة بالتغطية التى تضمنتها قرارات «الوطنية للانتخابات».

ونص قرار الهيئة الوطنية رقم 40 لسنة 2020 على أنه يقصد بمتابعة العملية الانتخابية كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة، لجميع إجراءات تسجيل المرشحين، والدعاية الانتخابية، والاقتراع، والفرز، وإعلان نتيجة الانتخاب، ويحظر على المتابعين التدخل فى سير العملية الانتخابية بأى شكل من الأشكال، أو عرقلتها، أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، أو تلقى أو منح أو عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا تحت أى مسمى من أى مرشح أو مؤيديه.

وشدد قرار الهيئة على ضرورة أن تقتصر متابعة الانتخابات والاستفتاءات على المصرح لهم من قبل الهيئة ويشترط لدخول مراكز ولجان الاقتراع واللجان العامة حمل التصريح بطريقة ظاهرة وتقديمه عند الطلب، ويكون دخول اللجان بناءً على إذن من رئيس اللجنة وبما لا يؤثر على سير إجراءات الاقتراع أو الفرز، مؤكداً أنه لا يجوز للجهة المتابعة للانتخابات إعلان أية نتائج للانتخابات أو الاستفتاءات أو مؤشراتها قبل إعلانها رسمياً من الهيئة الوطنية للانتخابات. ونظم القرار الهيئة الوطنية للانتخابات، رقم 41 لسنة 2020 ضوابط التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث نص على أنه يشترط فى العضو المصرى المرشح من قبل المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام والمواقع أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ومقيداً بنقابة الصحفيين أو الإعلاميين إذا كان صحفياً أو إعلامياً. وتضمن القرار ضرورة مراعاة الموضوعية وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها وأن تكون التغطية فى نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء وعدم خلط الرأى بالخبر، وخلط الخبر بالإعلان، ومراعاة الدقة فى نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها، واستعمال عناوين معبرة عن المتن، وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.