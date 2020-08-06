الوطنية للانتخابات تنتهي من طباعة بطاقات التصويت بـ"الشيوخ"

عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم، اجتماعاً لمناقشة الترتيبات النهائية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، والتي من المقرر أن تبدأ عملية التصويت فيها للمصريين بالخارج يومي 9 و10 أغسطس الجاري، ويومي 11 و12 أغسطس بالداخل.

وقالت مصادر قضائية، إن الاجتماع تناول مسألة طباعة بطاقات التصويت في الداخل حيث انتهت الهيئة من طباعاتها، وكذلك التواصل والتنسيق المستمر مع وزارة الخارجية بشأن تصويت المصريين في الخارج، موضحة في تصريحات لـ"الوطن"، أن الهيئة أنهت كافة استعداداتها لخروج الانتخابات في أبهى صورة.

وتجرى انتخابات الخارج داخل مقر 141 بعثة دبلوماسية مصرية بالخارج.

وسيكون التصويت عبر البريد، للمصريين بالخارج الذين سجلوا بياناتهم على موقع الهيئة في الفترة من 25 وحتى 31 يوليو الماضي.

وفي سياق متصل، بدأ المستشار لاشين إبراهيم، في توجيه رسائل عبر وسائل الإعلام المرئية وخاصة التليفزيون المصري، للناخبين لحثهم على المشاركة في الانتخابات باعتبارها احد المكتسبات والحقوق التي كفلها الدستور، فضلا لما يمثله مجلس الشيوخ من إضافة للحياة النيابية والسياسية في مصر عقب النص عليه بتعديلات الدستور التي وافق عليها الشعب المصري في استفتاء شعبي في إبريل 2019.

ودعا لاشين المصريين للخروج لصناديق الاقتراع وعدم الالتفات لدعوات المقاطعة أو التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية وعدم الاستماع لمروجي الشائعات من إعلام الجماعة الإرهابية، مؤكدا أن الهيئة تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات، كما أنه سيتواجد قاض على كل صندوق في اللجان الفرعية البالغ عددها 14 ألفا و92 لجنة.

وفي هذا الشأن فقد أعلنت الوطنية للانتخابات، استحداث نظاما جديدا لتوزيع القضاة على اللجان الفرعية إلكترونيا وإتاحة خدمة الاستعلام أمامهم عن مقر اللجان التي سيتولى الإشراف عليها عبر الموقع الرسمي للهيئة.

واستعانت الهيئة الوطنية للانتخابات بعدد كبير من القضاة بالهيئات والجهات القضائية المختلفة للإشراف على اللجان الانتخابية خلال يومي الاقتراع في الداخل والمحدد له يومى 11 و12 أغسطس.

ويتيح النظام الجديد للقضاة إمكانية الاستعلام عن المركز الانتخابي واللجنة الفرعية التي سيشرف عليها من خلال قيام كل قاض بالدخول على الموقع الرسمي للهيئة وإدخال رقمه القومي من واقع بطاقته في الخانة التي سيتم تخصيصها على الموقع.

وبالنسبة لأمناء اللجان الفرعية من الموظفين الذين سيعاونون رؤساء اللجان فقد تم إخطارهم عبر رسائل نصية على الهواتف المحمولة الخاصة بهم تفيد بضرورة التوجه في الميعاد المحدد إلى المحكمة الابتدائية التابعين لها لاستلام خطاب تكليف العمل بإحدى اللجان الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ.