استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي وإصابة 5 بـ"المعدني"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المواطنة داليا أحمد سليمان سمودي، البالغة من العمر 23 عاما، متأثرة بجروح حرجة أصيبت بها برصاص الاحتلال الحي، فجر اليوم، في منطقة الجابريات بجنين، موضحة أنها كانت أصيبت برصاصة في صدرها، واخترقت الرصاصة الكبد والبنكرياس والشريان الأبهر، وأجريت لها عمليات جراحية وأدخلت إلى العناية المكثفة، إلى أن أُعلن عن استشهادها.

وجاء ذلك بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال حي الجابريات وداهمت منزل الأسير المحرر خالد سليمان أبو حسن، واستجوبته بعد تهديده بالاعتقال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص والقنابل الصوتية والمسيل للدموع والأعيرة النارية.

وأصيب خمسة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، وفقًا لما ذكرته وكالة "معًا" الفلسطينية.

وقال رئيس بلدية ترمسعيا سعيد طالب، إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني، والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين خرجوا في مسيرة سلمية نحو أراضيهم المهددة بالاستيلاء، رفضا لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي البلدة، وللمطالبة بإزالتها، موضحًا أن أبناء البلدة أدوا صلاة الجمعة، على الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها.

وأضاف مشهور أبوخلف، المدير العام لشركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية في الخليل، أن 6 مسلحين اقتحموا مزرعة الشركة في خربة قلقس وفتحوا النيران باتجاه البقر ما أدى لمقتل 49 بقرة ولاذوا بالفرار، مضيفًا خلال حديثه مع وكالة "معا" الفلسطينية في الخليل: "نحن ندين ونستنكر هذا العمل الإجرامي، وحتى هذه اللحظة لا نعرف أسباب ما حدث وتقدمنا بشكوى للشرطة والأجهزة الأمنية".

أما بشأن الجبهة الشمالية حيث الحدود مع لبنان، فأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، عن دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي شمالي إسرائيل، ونقلت تصريحات الجيش الإسرائيلي الذي قال إن صفارات الإنذار أطلقت شمالي إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية، فيما لم ترد تقارير عن أي انفجارات وقال "راديو إسرائيل" إن الصافرات كانت فيما يبدو إنذارا كاذبا.