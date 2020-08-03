فلسطين: إغلاق المساجد في سيلة الظهر بجنين للحد من انتشار كورونا

أعلن محافظ جنين في فلسطينين اللواء أكرم الرجوب، إغلاق المساجد في بلدة سيلة الظهر لمدة 3 أيام ابتداء من صباح اليوم، للحد من انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف الرجوب، أنه عقب تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا المستجد، في محافظة جنين وبناء على مستجدات الحالة الوبائية، فقد تقرر إغلاق المساجد في البلدة لإجراء الفحوص اللازمة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية ستقوم بمتابعة تطبيق الإجراءات الحكومية ومنع إقامة الحفلات والاعراس والتجمعات، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، تسجيل 244 إصابة جديدة بكورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة الفلسطينية، أنه تم تسجيل 527 حالة شفاء، مشيرة إلى أن 44.9% من المصابين بالفيروس تماثلوا للشفاء، في حين بلغت نسبة الإصابات النشطة 54.6%، وحالات الوفاة 0.5%.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، أكدت الوزارة أن 9 مصابين يعالجون في غرف العناية المكثفة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".