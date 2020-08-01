يوميات كورونا في الشام والعراق.. فلسطين تسجل 323 إصابة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 17.929.790 ، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 686.168 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 11.288.047 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، الهلع في جميع دول العالم، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 323 إصابة بكورونا المستجد، و247 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقالت الوزارة الفلسطينية، في بيان، اليوم، إن 14 مريضًا يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأعلنت الصحة الفلسطينية، تسجيل وفاة جديدة لفلسطينية "50 عاما" من محافظة الخليل، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 86.

وأشارت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، إلى أن إجمالي الوفيات بالوباء بلغ 200 والإصابات 3923 والشفاء 1652 من أبناء الجالية الفلسطينية في العالم.

وأعلن فريق العمل المختص بمتابعة الأوضاع الصحية والمعيشية للجالية الفلسطينية، في الولايات المتحدة تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا المستجد في صفوف الجالية، في كل من واشنطن، وفرجينيا، واتلانتا، وميريلاند، ليرتفع عدد الإصابات إلى 2170 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية هناك لليوم الخامس على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 69.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، اليوم، إنه من المتوقع أن تعقد لجنة الطوارئ العليا اجتماعا لها بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح ملحم، أنه سيجري خلال الاجتماع بحث مجموعة من القضايا والإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لجهة الحفاظ على الحالة الصحية، مع الحرص على استمرار دوران العجلة الاقتصادية، وذلك بالسماح بفتح المزيد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وفق بروتوكولات وزارة الصحة، ومن ضمنها قطاع المطاعم، حيث من المتوقع أن تبحث اللجنة في التوصية المقدمة من وزارة الصحة بشأن إعادة تشغيل هذا القطاع.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في سوريا إلى 780

وفي سوريا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 23 إصابة جديدة وشفاء 9 حالات من كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة السورية، في بيان إلى أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 780 حالة شفيت منها 246 وتوفيت 43 حالة.

15 إصابة جديدة في الأردن و10 حالات تعافي

وفي الأردن، سجلت السلطات، اليوم، 15 إصابة جديدة بكورونا المستجدّ، جميعها غير محلية.

وأشارت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، في الإيجاز الإعلامي حول الوباء، إلى تسجيل 10 حالات شفاء.

وأرجت الوزارة 5342 فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 603237.

ارتفاع إجمالي الإصابات في لبنان إلى 4730 حالة

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 175 إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 4730 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية "بي سي آر" التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي "مطار بيروت"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأشارت الصحة اللبنانية، في بيان، إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 61 حالة، موضحة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية بلغ 8738 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

ارتفاع إجمالي إصابات العراق إلى 126704

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 2095 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 126704 حالات.

وذكرت الوزارة العراقية، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أنه تم تسجيل 1841 حالة شفاء في عموم البلاد، ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين 89275 شخصا، مشيرة إلى تسجيل 64 حالة وفاة جديدة، ليبغ مجموع الوفيات 4805 حالات.

واعتبرت الصحة العراقية، أن انتشار كورونا المستجد بنسبة كبيرة جداً بسبب عدم التزام المواطنين بالتعليمات، داعية للحد من انتشار الإصابات، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.