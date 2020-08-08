أسعار الخضروات اليوم السبت 8-8-2020 في مصر

تقدم "الوطن" متوسط أسعار الخضروات بالسوق المصرية، اليوم السبت 8 أغسطس، مثل الفلفل والبطاطس والملوخية، كالتالي:

الطماطم

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 5 جنيهات.

الفلفل الألوان

جاء سعر كيلوجرام الفلفل الألوان بـ10 جنيهات.

البصل

بلغ سعر البصل 5 جنيهات للكيلوجرام.

البطاطس

تراوح سعر كيلوجرام البطاطس بين 3.5 إلى 6 جنيهات.

الفاصوليا

تراوح سعر الكيلو جرام من الفاصوليا 14 إلى 20 جنيهًا.

بنجر

وصل سعر كيلو جرام من البنجر 4 جنيهات.

كوسة

سجل متوسط سعر الكيلو جرام الكوسة من 1.75 إلى 4.5 جنيهًا.

الفلفل

متوسط سعر كيلوجرام الفلفل الرومي البلدي إلى 6 جنيهات.

كرنب

وصل متوسط سعر حبة الكرنب 2.5 جنيه.

الجزر

وصل سعر الكيلو جرام من الجزر من 4 إلى 6 جنيهات.

الليمون البلدي

وصل سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 20 جنيهًا.

الخس

وصل سعر الرابطة "3 كيلو" حوالي 7 جنيهات.

الملوخية

وصل سعر كيلو جرام الملوخية إلى 4 جنيهات.

بطاطا

سجل سعر الكيلو جرام من البطاطا 3 جنيهات.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 5 جنيهات.

خس كابوتشي

وتراوح سعر الواحدة من 3- 7 جنيهات.

ورق العنب

بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 20 جنيهًا.

الثوم

وصل سعر كيلو جرام من الثوم إلى 27 جنيهًا.

خس أحمر

سجل متوسط سعر حبة الخس الأحمر جنيهين.

قلقاس

سجل كيلو جرام من القلقاس نحو 9 جنيهات.

البامية

وبلغ متوسط كيلو جرام من البامية 20 جنيهًا.

الباذنجان

وسعر الكيلو جرام الباذنجان البلدي والرومي ما بين 4 إلى 6 جنيهات.