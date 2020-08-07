البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه الثلاثاء المقبل

يطرح البنك المركزي، الثلاثاء المقبل الموافق 11 أغسطس الحالي، أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف "المركزي"، عبر موقعه الإلكتروني، أن وزارة المالية تنوي طرح أذون خزانة اليوم 4 طروحات مختلفة الآجال. وتابع أن الطرح الأول بقيمة 9.5 مليار جنيه، مقابل أذون خزانة لأجل 182 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 11 مليارا لأجل 357 يوما.

وأضاف "المركزي" أن قيمة الطرح الثالث تبلغ 8.5 مليار جنيه مقابل أذون خزانة لأجل 91 يوما و10.5 مليار جنيه، مقابل أذون خزانة لأجل 266 يوما في طرح أخير.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وكانت وزارة المالية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليا، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضا في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية.

وجمعت وزارة المالية خلال شهر يوليو الماضي نحو 192 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة مختلفة الآجال 91 و182 و357 و273 يوما بمتوسط أسعار فائدة تدور حول 13.3% إلى 13.60%.