شعبة الأسماك: تراجع أسعار المحلي وثبات المستورد و30% زيادة في الشراء

شهدت أسعار الأسماك في الأسواق المحلية انخفاضًا بنسب تتراوح بين 4 و10%، الأمر الذي أسهم في تنشيط حركة البيع والشراء في الأسواق، وتعويض التجار بعض خسائرهم قبل عيد الأضحى.

وقال سعيد أبو سمرة رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بكفر الشيخ، إن أسعار الأسماك بالمحافظة شهدت انخفاضًا عقب عيد الأضحى، بنسب تراوحت بين 4 و10%، مشيرا إلى زيادة نسبة إقبال المستهلكين لشراء السمك عقب العيد، وهناك توقعات بمزيد من الانتعاش خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف أن سعر السمك البلطي يتراوح بين 20 إلى 23 جنيها، فيما يباع السمك البوري بسعر يتراوح بين 42 إلى 45 جنيها.

وأشار إلى أن إقبال المواطنين على شراء السمك شهد ارتفاعًا بنسبة 30%، عقب عيد الأضحى، نظرًا لانخفاض أسعار السمك، موضحًا أنه يكثر الإقبال على شراء سمك البلطي والقراميط والبوري والفيليه بنسبة 60%.

فيما شهدت أسعار الأسماك المستوردة استقرارا في الأسواق دون زيادة، بحسب احمد صقر نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة الإسكندرية، قائلا إن الأسماك المستوردة تحفظ توازن الأسعار في الأسواق، خاصة عندما ترتفع أسعار الأسماك البلدي، كما أن المطاعم التي تبيع وجبات الأسماك تلجأ إلى المستوردة نظراً لانخفاض أسعارها.

ونفى تأثر مخزون الأسماك باستمرار التداعيات السلبية لفيروس كورونا، مشيرا الى أن هناك مخزونا يكفي احتياجات الأسواق.

ويشار إلى أن استهلاك مصر، من الأسماك يبلغ مليونا و900 ألف طن سنويًا، بينما يبلغ الإنتاج مليونا و650 ألف طن.