مرشح بالقائمة الوطنية: دورنا رفع كفاءة الوعي السياسي للناخب

قال محمد عمارة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مرشح القائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ، إن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب على جميع القوى السياسية والمجتمعية، ودورونا جميعاً الفترة المقبلة أن نرفع كفاءة الوعي السياسي للناخب.

وأضاف عمارة لـ"الوطن"، أن على الجميع استخدام حقهم الدستوري والنزول للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية واختيار من يمثلهم تحت قبة مجلس الشيوخ بكل شفافية ونزاهة.

وأكد عمارة، أهمية هذا المجلس في الحياة النيابية لأنه يعد بمثابة بيت خبرة يضم كوكبة من المتخصصين في كافة المجالات.

وتابع أن هذه الانتخابات تأتي في ظروف استثنائية تمر بها البلاد ويجب على الجميع مراعاة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وعلينا تسهيل عملية التصويت للناخبين حتى نظهر بشكل لائق في هذا العُرس الديمقراطي.