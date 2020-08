فيديو.. طرد وزير التربية والتعليم اللبناني بـ"المقشات" من قبل محتجين

تداول متابعو وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تعرض طارق المجذوب، وزير التربية والتعليم اللبناني، للطرد من قبل مجموعة من المواطنين ببيروت رافضين أن يشاركهم في عملية تنظيف الركام والحطام الناتج عن انفجار مرفأ بيروت.

After kicking out minister of justice @MarieClaudeNajm Minister of education @TarekMMajzoub was not welcomed in the streets of #Beirut #انفجار_بيروت #انفجار_بيروت pic.twitter.com/Ic8g50JARs