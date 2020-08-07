فيديو.. طرد وزير التربية والتعليم اللبناني بـ"المقشات" من قبل محتجين
كتب:
محمد عزالدين
05:08 م | الجمعة 07 أغسطس 2020
تداول متابعو وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تعرض طارق المجذوب، وزير التربية والتعليم اللبناني، للطرد من قبل مجموعة من المواطنين ببيروت رافضين أن يشاركهم في عملية تنظيف الركام والحطام الناتج عن انفجار مرفأ بيروت.
After kicking out minister of justice @MarieClaudeNajm Minister of education @TarekMMajzoub was not welcomed in the streets of #Beirut #انفجار_بيروت #انفجار_بيروت pic.twitter.com/Ic8g50JARs— Larissa Aoun (@LarissaAounSky) August 7, 2020
وظهر المجذوب وهو يحاول الحديث مع المواطنين المحتجين على سوء أداء الحكومة وفساد المسؤولين، إلا أن غضبهم كان أقوى وطلبوا منه الاستقالة من الحكومة، فيما ظهر أحد المحتجين وهو يحمل "المقشة" متوجها نحوه وطرده بعيدا، وسط هتافات "استقيل"، و"فلوا"، "الشعب يريد إسقاط النظام" و"علقوا المشانق علقوها".