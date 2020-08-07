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فيديو.. طرد وزير التربية والتعليم اللبناني بـ"المقشات" من قبل محتجين

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محمد عزالدين
05:08 م | الجمعة 07 أغسطس 2020
طرد وزير التربية اللبناني

طرد وزير التربية اللبناني

تداول متابعو وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تعرض طارق المجذوب، وزير التربية والتعليم اللبناني، للطرد من قبل مجموعة من المواطنين ببيروت رافضين أن يشاركهم في عملية تنظيف الركام والحطام الناتج عن انفجار مرفأ بيروت.

وظهر المجذوب وهو يحاول الحديث مع المواطنين المحتجين على سوء أداء الحكومة وفساد المسؤولين، إلا أن غضبهم كان أقوى وطلبوا منه الاستقالة من الحكومة، فيما ظهر أحد المحتجين وهو يحمل "المقشة" متوجها نحوه وطرده بعيدا، وسط هتافات "استقيل"، و"فلوا"، "الشعب يريد إسقاط النظام" و"علقوا المشانق علقوها".

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