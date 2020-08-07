كيف تجتاز اختبار قدرات كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان؟

أعلنت كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان من خلال فيديو توضيحي، عن كيفية أداء اختبارات قدرات الكلية للعام الجامعي 2020-2021 والتي تبدأ من 9 أغسطس 2020 وتنتهي في 20 أغسطس 2020، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور كرم ملاك عميد الكلية.

وقام الدكتور كرم ملاك بتقديم نبذة عن كلية التربية الموسيقية التي تتم الدراسة فيها لمدة 5 أعوام، موضحًا أن الكلية تحتوي على 4 أقسام علمية وهي:

1- قسم العلوم الموسيقية التربوية ويتم تعليم الطلاب فيه كل ما يتعلق بالنوتة والإيقاع، وتستطيع من خلالها تدريس الموسيقى والتى تعد الأساس في بناء المواد الدراسية.

2- قسم الموسيقى العربية ويتم تعليم الطلاب فيه تدريس الموسيقى والمقامات والغناء الشرقي والموسيقى الشرقية.

3- قسم التأليف والنظريات وهو خاص بالعلوم الموسيقية والموسيقى العالمية والهارموني والكي بورد وتحليل النوتة.

4- قسم الأداء ويتم تعليم الطلاب فيه بشكل أساسي آلة البيانو بالإضافة إلى أي آلة أخرى يقوم الطالب باختيارها.

ثم قام "ملاك" بشرح توضيحي للطلاب على اختبارات الإيقاع وتحديد أعداد الإيقاعات وتقليدها، وتقليد نغمات البيانو وغنائها، بجانب الغناء الصحيح.