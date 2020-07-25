جامعة حلوان تنظم ورشة عمل بعنوان "الدعم الفني لمشروعات الخطة"

نفذت وحدة التخطيط الاستراتيجي بجامعة حلوان ورشة عمل، الدعم الفني لمشروعات الخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان، بالتعاون مع وحدة إدارة المشروعات وإدارة التخطيط والمتابعة بالجامعة برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وحضور كل من عمداء الكليات، ووكلاء الكليات المعنيين بالمشروعات، ومديري المشروعات ونوابهم.

وألقى الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، كلمة افتتاحية بهذه المناسبة عبر فيها عن خالص تقديره للجهود المضنية المبذولة على المستويات كل لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة، موضحًا أن الجامعة تتبنى خطوات جديدة وتسعى لتقديم سبل الدعم لمجالات عمل الخطة لتطوير الأداء المؤسسي؛ وذلك لتحقيق غايات وأهداف مجالات الخطة المختلفة، حيث تسعى جامعة حلوان إلى أن تكون جامعة رائدة محليا وإقليميا.

واستعرض الدكتور محمود المسلاوي مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة، نبذة مختصرة عن المشروعات التنفيذية للخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان (في دورتها الرابعة).

ومن جانبه، قام الدكتور رضوان عبدالحميد، مدير وحدة إدارة المشروعات بشرح آليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية وإجراءاتها، واستعرض محمود سعد، مدير إدارة التخطيط والمتابعة إجراءات التخصيص والارتباط المالي لعمليات الشراء وتنفيذ الأعمال بالمشروعات، وفي نهاية الورشة قامت الدكتورة، عبير إبراهيم بعرض آليات المتابعة والتقييم وكيفية استيفاء تقرير الأداء الربع سنوي للمشروع.