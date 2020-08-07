قرية النجيلة تستعد لصلاة الغائب على جثمان "شادي" غريق شاطىء النخيل

اتشحت قرية النجيلة التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة بالسواد، استعدادا لأداء صلاة الغائب على الشاب شادى عبدالله زغمار، 17 سنة، الذى لقى مصرعه غرقا بشاطىء النخيل بالإسكندرية، و6 آخرين بينهم أخاه "سعد"، بعدما اختفى جثمانه بين صخور الشاطىء واستحالة العثور عليه.

وقال سيد الهوارى، أحد أقارب "شادى"، سنؤدى صلاة الغائب على الفقيد عقب صلاة المغرب مباشرة، بحضور الأقارب وأهالى القرية، وأصحاب شادى وأحبابه، وذلك أمام مقابر قرية النجيلة، حيث مكان دفن شقيقه "سعد".

وكان "شادى" و 6 أشخاص آخرين لقوا مصرعهم غرقا، داخل شاطىء النخيل الخميس 9 يوليو الماضى، وجرى استخراج جثامين الضحايا، فيما تعثرت قوات الإنقاذ من استخراج جثة "شادى".