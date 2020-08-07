غدا.. رئيس المجلس الأوروبي يزور بيروت تضامنا مع اللبنانيين

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أنه سيزور مدينة بيروت، غدا السبت، ولقاء المسؤولين اللبنانيين بعد الانفجار المدمر الذي هز بيروت الثلاثاء الماضي.

وجاء الإعلان، في تغريدة للمسؤول الأوروبي على صفحته الرسمية في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وقال ميشيل: "إنني سأسافر إلى بيروت غدا لنقل تضامن أوروبا مع الشعب اللبناني؛ إننا مصدومون وحزينون ونقف بجانب جميع المتضررين وسنقدم المساعدة لهم".

وأضاف المسؤول الأوروبي، أنه سيلتقي بالرئيس اللبناني ميشيل عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وبرئيس الوزراء حسّان دياب.

وتأتي زيارة المسؤول الأوروبي لبيروت، عقب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس للبنان.

الاتحاد الأوروبي يعلن مشاركته بمؤتمر المانحين للبنان

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي عن مشاركته في المؤتمر الدولي للمانحين للبنان والذي دعت إليه فرنسا، بعد غد الأحد وسيعقد عبر دائرة فيديو مغلقة.

وسيمثل الاتحاد بهذا المؤتمر كل من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، والمفوض الأوروبي المكلف لشؤون المساعدات الإنسانية يانس ليناريتش، وفقا لما ذكرته وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.

وأكد المتحدث باسم المفوضية ايريك مامير، أن رئيسة الجهاز التنفيذي أورسولا فون دير لاين، وميشيل بعثا أمس الخميس، برسالة مشتركة إلى جميع الدول الأوروبية لحثها على المشاركة بتقديم المساعدات الطبية والإنسانية العاجلة التي يحتاجها الشعب اللبناني بعد حادثة الانفجار بميناء بيروت.

وأكدت المفوضية الأوروبية، جاهزيتها للعمل على تنسيق المساعدات التي ستقدمها الدول الأعضاء ومراقبة استخداماتها عبر آليات واضحة.